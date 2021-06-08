Расписание автобусов Владикавказ — Тбилиси

Пожалуйста, перед поездкой уточните информацию о возможности пересечения границы.

На сайте Автовокзалы.ру представлено актуальное расписание автобусов из Владикавказа в Тбилиси в 2022 году от остановки Автовокзал №1, карты маршрута на все рейсы. Время отправления автобусов от 07:30 до 23:10. Минимальное время в пути составляет 3 часа 40 минут.

Билеты на рейсы, помеченные значком , можно не печатать. При посадке покажите билет на экране вашего телефона. Не забудьте взять с собой оригинал документа, который вы использовали при оформлении билета.