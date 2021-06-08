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Расписание автобусов Владикавказ — Тбилиси

Пожалуйста, перед поездкой уточните информацию о возможности пересечения границы.
На сайте Автовокзалы.ру представлено актуальное расписание автобусов из Владикавказа в Тбилиси в 2022 году от остановки Автовокзал №1, карты маршрута на все рейсы. Время отправления автобусов от 07:30 до 23:10. Минимальное время в пути составляет 3 часа 40 минут.
Билеты на рейсы, помеченные значком , можно не печатать. При посадке покажите билет на экране вашего телефона. Не забудьте взять с собой оригинал документа, который вы использовали при оформлении билета.
Отправление Прибытие Время в пути Дни отправления Цена Найдено 5 рейсов.
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07:30
время московское
Автовокзал №1 
14:10
время Тбилиси (MSK +1)
Автовокзал "Ортачала" 
5ч 40м
 май: 21-31;
июнь: 1-19 ещё
3403 руб.
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07:30
время московское
Владикавказ, Россия 
Автовокзал №1, Архонское шоссе, 1
14:10
время Тбилиси (MSK +1)
Тбилиси, Грузия 
Автовокзал "Ортачала", ул. Гулиа, 2
Контакты пункта отправления
+7 (8672) 51-12-63
Контакты пункта прибытия
+995 (32) 275-04-20
+995 (32) 275-34-33
+995 (32) 275-45-35
Маршрут следования
Владикавказ — Тбилиси
ещё нет отзывов
ООО ТРАНСКОМАЛАНИЯ
ООО ТРАНСКОМАЛАНИЯ
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14:20
время московское
Автовокзал №1 
19:00
время Тбилиси (MSK +1)
Автовокзал "Ортачала" 
3ч 40м
 май: 21, 25, 28;
июнь: 1, 4, 8, 11, 15, 18
3403 руб.
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14:20
время московское
Владикавказ, Россия 
Автовокзал №1, Архонское шоссе, 1
19:00
время Тбилиси (MSK +1)
Тбилиси, Грузия 
Автовокзал "Ортачала", ул. Гулиа, 2
Контакты пункта отправления
Контакты пункта прибытия
1 отзыв
ИП Сардарян Роберт Размикович
ИП Сардарян Роберт Размикович
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17:10
время московское
Автовокзал №1 
00:00 +1 день
время Тбилиси (MSK +1)
Автовокзал "Ортачала" 
5ч 50м
Из Краснодара
Ежедневно
≈2000 руб.
Как купить билет?
08:00
время московское
Краснодар, Россия 
Ж/Д вокзал Краснодар-1, Привокзальная площадь, 1
10:45
время московское
Кропоткин, Кавказский район, Краснодарский край, Россия 
Остановка "Автовокзал"
11:40
время московское
Армавир, Краснодарский край, Россия 
Ж/Д вокзал Армавир-Ростовский
14:10
время московское
Пятигорск, Ставропольский край, Россия 
Автовокзал Лира, 501 км федеральной трассы Р-217 "Кавказ"
17:10
время московское
Владикавказ, Россия 
Автовокзал №1, Архонское шоссе, 1
00:00
+1 день
время Тбилиси (MSK +1)
Тбилиси, Грузия 
Автовокзал "Ортачала", ул. Гулиа, 2
Контакты пункта отправления
Контакты пункта прибытия
Контакты транспортной компании
+7 (918) 144-30-30
(Диспетчер, город Краснодар, Анапа, Сочи.)
+7 (960) 490-20-02
(Диспетчер, город Ростов и по всем вопросам Круглосуточно)
+(374) 99 00 30 30
(Диспетчер, город Ереван Viber, WhatsApp)
+7(918) 144 30 30
(Диспетчер по всем вопросам WhatsApp, Viber Круглосуточно)
Краснодар — Тбилиси
Дополнительно
Багаж
не включён в стоимость билета
ещё нет отзывов
МТ ТРАНС
МТ ТРАНС
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21:10
время московское
Автовокзал №1 
04:00 +1 день
время Тбилиси (MSK +1)
Автовокзал "Ортачала" 
5ч 50м
Из Краснодара
Ежедневно
≈2000 руб.
12:00
время московское
Краснодар, Россия 
Ж/Д вокзал Краснодар-1, Привокзальная площадь, 1
14:45
время московское
Кропоткин, Кавказский район, Краснодарский край, Россия 
Остановка "Автовокзал"
15:40
время московское
Армавир, Краснодарский край, Россия 
Ж/Д вокзал Армавир-Ростовский
18:10
время московское
Пятигорск, Ставропольский край, Россия 
Автовокзал Лира, 501 км федеральной трассы Р-217 "Кавказ"
21:10
время московское
Владикавказ, Россия 
Автовокзал №1, Архонское шоссе, 1
04:00
+1 день
время Тбилиси (MSK +1)
Тбилиси, Грузия 
Автовокзал "Ортачала", ул. Гулиа, 2
Контакты пункта отправления
Контакты пункта прибытия
Контакты транспортной компании
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()
Дополнительно
ещё нет отзывов
МТ ТРАНС
Подробнее о маршруте Скрыть подробности
23:10
время московское
Автовокзал №1 
06:00 +1 день
время Тбилиси (MSK +1)
Автовокзал "Ортачала" 
5ч 50м
Из Краснодара
Ежедневно
≈2000 руб.
14:00
время московское
Краснодар, Россия 
Ж/Д вокзал Краснодар-1, Привокзальная площадь, 1
16:45
время московское
Кропоткин, Кавказский район, Краснодарский край, Россия 
Остановка "Автовокзал"
17:40
время московское
Армавир, Краснодарский край, Россия 
Ж/Д вокзал Армавир-Ростовский
20:10
время московское
Пятигорск, Ставропольский край, Россия 
Автовокзал Лира, 501 км федеральной трассы Р-217 "Кавказ"
23:10
время московское
Владикавказ, Россия 
Автовокзал №1, Архонское шоссе, 1
06:00
+1 день
время Тбилиси (MSK +1)
Тбилиси, Грузия 
Автовокзал "Ортачала", ул. Гулиа, 2
Контакты пункта отправления
Контакты пункта прибытия
Контакты транспортной компании
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Дополнительно
ещё нет отзывов
МТ ТРАНС
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Купить билет на автобус Владикавказ — Тбилиси

На странице можно купить билет на автобус из Владикавказа в Тбилиси онлайн по цене от 3403 руб. Также вы можете узнать актуальные цены на билеты данного направления. Чтобы увидеть контакты транспортной компании, нажмите кнопку «Подробнее о маршруте». Оставляйте отзывы о маршруте или задавайте свои вопросы в комментариях.
Обратное направление : расписание автобусов Тбилиси — Владикавказ.
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Пользователь
Ольга
Добрый день! Осуществляются ли сейчас рейсы в Тбилиси?
08.06.2021
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Пользователь
Администратор
Ольга, здравствуйте. К сожалению, у нас нет актуальной информации об автобусных рейсах из Владикавказа в Тбилиси, поэтому она не размещена на нашем сайте..
08.06.2021
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Пользователь
Galina Zhuk
А когда ожидается рейс до Тбилиси
24.06.2021
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Пользователь
Администратор
Galina Zhuk, здравствуйте! К сожалению, у нас нет информации об автобусных рейсах из Владикавказа в Тбилиси.
24.06.2021
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Пользователь
Ирина
Здравствуйте, будьте любезны, я путешествую с собакой. Пустят ли меня с ней в автобус? У меня будет переноска.
17.08.2018
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Пользователь
Администратор
Здравствуйте! Пожалуйста, уточните правила перевозки животных на автовокзале.
17.08.2018
Ответить
Пользователь
Yasmin
Полскажите пожалуйста, маршрутка Владикавказ - Тбилиси, стоимость 2000. Это в один конец? Или в оба?
06.08.2018
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Пользователь
Администратор
Yasmin, здравствуйте! По нашим данным, стоимость билета указана из Владикавказа в Тбилиси. Дополнительную информацию Вы можете уточнить в транспортной компании по телефону. Транспортная компания: МТ ТРАНС Телефоны компании +7 918 035 1404 Диспетчер,город Краснодар,Анапа,Сочи. +7 960490 2002 Диспетчер,город Ростов и по всем вопросам +374 99 00 30 30 Диспетчер,город Ереван Вайбер.Вотсап +995 57177 60 10 Диспетчер.город Тбилиси
06.08.2018
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Пользователь
Yasmin
Добрый день! Будут ли отправления 23 августа с владикавказа в тбилиси?
02.08.2018
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Пользователь
Администратор
Здравствуйте! Автобус ездит ежедневно. Дополнительную информацию Вы можете уточнить у перевозчика, контакты будут доступны при нажатии на кнопку Информация.
02.08.2018
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Пользователь
Альбина
Здравствуйте на 25.07.2018 есть автобусы из Владикавказа до Тбилиси?
17.07.2018
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Пользователь
Администратор
Альбина, здравствуйте! 25.07 есть несколько отправлений в разное время. Вы можете посмотреть расписание на эту дату здесь https://www.avtovokzaly.ru/avtobus/vladikavkaz-tbi...
18.07.2018
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Отзывы о поездках
Тимофей, (13.03.2020)
Замечательный водитель!
Владимир, (10.02.2020)
Быстро и без проблем!
Марина, (20.08.2019)
Очень маленькое место для багажа. Пока водитель пытался расположить все чемоданы в багажнике, повредил замок задней двери. В итоге выехали почти на час позже из за потраченного времени на ремонт замка. В остальном все нормально.
(03.08.2019)
Из плюсов: Ехать в автобусе было достаточно комфортно, места заняты были не все и бала возможность ехать с большим комфортом. Был очень отзывчивый водитель который разрешил зарядить телефон в салоне автобуса и по просьбе пассажиров сделал 5 минутную остановку на смотровой площадке в горах.
Из минусов: Автобус пришел на станции отправления с опозданием на 30 минут и продолжительность поездки составила не 2 часа 40 минут и даже не 3 часа 10 минут (с учётом опоздания), а целых 6 часов. Не советую выбирать данный вид транспорта тем кто строго ограничен временными рамками, остальным просто стоит расчитывать на реальную продолжительность поездки 5-6 часов с учётом времени на границе. Так же в автобусе очень не хватало кондиционера и как пожелание было бы неплохо наличие вай-фая.
(25.07.2019)
Доехали хорошо. Водитель останавливался в красивых местах.
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